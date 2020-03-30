يوفنتوس يتحدي الأهلي والزمالك تاريخيا

وجه نادي يوفنتوس الإيطالي تحديا لناديي الأهلي والزمالك مساء اليوم الإثنين، بعد قبل البيانكونيري التحدي من نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، وذلك في تحدي بين الأندية لنشر تاريخ تأسيس النادي.
ونشر نادي يوفنتوس تغريده عبر الحساب الرسمي له بموقع التواصل الإجتماعي موجها التحدي لبعض الإندية من ضمنها الأهلي والزمالك:"قبلنا التحدي من البليدز ،يوفنتوس تعني "الشباب" وتأسس النادي على يد مجموعةطلاب عام 1897، أول قميص لنا كان وردي عام1900 قبل أن نظهر بألوان البيانكونيري ،عام 23 بنى إدواردو انييلي أول ملعب لنا وهو كروسو مارسيليا".
ووجه البيانكونيري التحدي في نهاية التغريدة لكل من نادي ليفربول والأهلي والزمالك و الاتحاد السعودي.
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