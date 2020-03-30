موقف أحمد فتحي يثير الغضب داخل الأهلي

سادت حالة من الغضب الشديد داخل النادي الاهلي بعد الجلسة التي جمعت لجنة التخطيط بالنادي مع احمد فتحي لاعب الفريق للتفاوض بخصوص تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. وشنت جماهير النادي هجوما على اللاعب بسبب رفضه للعرض الذي قدمه النادي بحصوله على راتب الفئة الأولى والحصول على قيمة عقده بشكل صافي والامتيازات المالية والمكافآت الواردة في اللائحة. وأبدت الجماهير غضبها من مطالب اللاعب في الوقت الذي تكاتف فيه نجوم الكرة في العالم مع انديتهم بتخفيض رواتبهم مثل أندية برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني من أجل تخطي تبعات توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا المستجد

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