محمد طلعت يكشف سبب رفضه الإنتقال إلى الزمالك

أكد محمد طلعت مهاجم الأهلي السابق وسموحة الحالي، إنه كان دائماً ما يحلم بتمثيل الفريق الأحمر، ورفض الإنتقال إلى الزمالك.

وقال طلعت في تصريحات إذاعية عبر نجوم إف إم "كنت أحلم باللعب مع نجوم الأهلي أبو تريكة وبركات وشوقي وفلافيو

وجمعة وحسام غالي".

وواصل "كان حلمي اللعب وسط هؤلاء، وحينما أمتلكت عرضين من الأهلي والزمالك، فضلت الإنتقال الفريق الحمر حيث النجوم الذين طالما حلمت بالتواجد معهم".