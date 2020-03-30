حارس برشلونة: بيكر ساعدني ضد فيروس كورونا

أكد اندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني، ان الحارس البرازيلي أليسون بيكر نجم ليفربول الإنجليزي، ساعده في مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في إيقاف الأنشطة الرياضية في كافة أنحاء العالم.

ويعد أليسون بيكر وزوجته سفيرين للنوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية من مايو

الماضي، لتعزيز الصحة وهو ما يمنحه معلومات جية للتعامل مع الظروف الحالية.

وقال شتيجن في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" : "من الجيد إننا نملك ملايين المتابعين على وسائل التواصل الإجتماعي، فيمكننا مساعدة الأشخاص

بشكل جيد، وقد ساعدني أليسون بيكر بنصيحة حول كيفية غسل يداي بشكل جيد في الظروف الحالية لمواجهة كورونا".

وأشار إلى إنه قام بمشاركة تلك المعلومة، مشدداً إنها ستكن مفيدة للكثير من الأشخاص.

يذكر أن الدوريات متوقفة في الوقت الحالي، بعد أن تم تعليق مباريات كرة القدم خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب آلاف الأشخاص حول العالم.