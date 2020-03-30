أسطورة التنس روجر فيدرر ينشر فيديو لتدريباته في المنزل

نشر الأسطورة السويسرية روجر فيدرر لاعب كرة المضرب، مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، أثناء قيامه بالتدريبات المنزلية بسبب توقف الانشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا

الغامض.

يذكر أن روجر فيدرر الأكثر تتويجًا في العالم بالبطولات الأربع الكبرى في كرة التنس برصيد 21 بطولة وبفارق3 بطولات عن أقرب منافسيه رافائيل نادال الذي

يملك 18 لقبًا.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت بالتنسيق مع اليابان تأجيل أولمبياد طوكيو إلى العام المقبل، بعد أن كان من المقرر أن تقام في يوليو المقبل.