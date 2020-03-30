بايرن ميونخ يستعد لتجديد عقد مولر

بدأ نادي بايرن ميونخ الألماني، إجراءات تجديد تعاقد نجم الفريق البافاري توما مولر، والذي ينتهي عقده في يونيو 2021.
وقالت صحيفة "كيكر" الألمانية أن بايرن ميونخ بدأ التفاوضحول تجديد عقد مولر، والذي سيمتد إلى صيف 2023، حيث بدأ في عقد جلسات مع ممثلي مولر لبحث تفاصيل العقد الجديد.
يذكر ان نادي بايرن ميونخ كان أعلن في وقت سابق إنه لن يقوم بإجراء أي تعاقدات في فترة الإنتقالات المقبلة، بسبب ظروف توقف الدوري بسبب كورونا وتخفيض رواتب اللاعبين، وسيتم الإكتفاء بتجديد تعاقدات نجوم الفريق.
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