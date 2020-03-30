تشيلسي وأرسنال يرغبان في ضم مدافع بايرن ميونخ

أفادت تقارير صحفية عن رغبة ناديي أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين، في الحصول على خدمات الشاب الأمريكي كريس ريتشاردز مدافع الفريق الثاني لـ بايرن ميونيخ الألماني في الفترة المقبلة.
وكشفت صحيفتي ميرور الإنجليزية وبيلد الألمانية، عن رغبة الناديين اللندنيين في التعاقد مع مدافع بايرن ميونيخ بعد التطور اللافت في مستواه.
وأشارت التقارير أن نادي بايرن ميونيخ أبدى رضاه بمستوى اللاعبما جعل هانشي فليك مدرب الفريق البافاري يضم المدافع الأمريكي إلى المعسكر الشتوي للفريق الذي أقيم في قطر.
ويمتد عقد ريتشاردز البالغ من العمر 20 عامًا مع ناديه بايرن ميونيخ حتى 2023، ولعب هذا الموسم 22 مباراة.
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