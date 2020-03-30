مشجعو يوفنتوس يرفضون الحصول على اللقب حال إلغاء الدوري

دشن مشجعو نادي يوفنتوس الإيطالي حملة ، يطالبون بها عدم رغبتهم في الحصول علي اللقب في حالة، إصدار الاتحاد الإيطالي قرارا بإلغاء البطولة هذا الموسم، بسبب انتشار

وأعلن مشجعو البيانكونيري عبر صفحاتهم الشخية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أنهم يرفضون تتويج فريقهم بلقب الدوري هذا ، الموسم،

في حالة إلغائه، نظرا لما تشهده البلاد من أزمة بسبب وباء كورونا.

يذكر أن فريق السيدة العجوز، تصدر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الوصيف لاتسيو، وذلك قبل توقف النشاط الكروي في إيطاليا.