ماكسي لوبيز يُهاجم واندا نارا بعد تعريض أولاده لخطر الإصابة بفيروس كورونا

شن مهاجم نادي كوتروني “ماكسي لوبيز” هجومًا على طليقته “واندا نارا“، متهمًا إياها بتعريض أولاده لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وجاء اعتراض النجم الأرجنتيني على واندا نتيجة خرقها للحجر الصحي في العاصمة الفرنسية باريس، وسفرها ومعها أولادها عائدة إلى منطقة لومبارديا بإيطاليا، أحد أكثر المناطق الموبوءة بـ”كوفيد 19″ على مستوى العالم في الوقت الحالي.

وانتهت العلاقة بين نجم برشلونة السابق، وعارضة الأزياء الشهيرة، في عام 2013 عندما تركته وذهبت إلى زميله في فريق سامبدوريا “ماورو إيكاردي” ومع ذلك، لديهم ثلاثة أطفال، وعلى الرغم من شكر لوبيز لمواطنه على تخليصه من واندا، تظل مسألة الأطفال مشكلة دومًا بينهما.

واستخدم ماكسي وسائل التواصل الاجتماعي في آخر خلاف بينهما، بعد أن قررت واندا مغادرة باريس، للذهاب إلى إيطاليا مع الأطفال الثلاثة، بدون الأخذ في الاعتبار وجود عزل صحي في إيطاليا حاليًا، وتعرض أكثر من 100 ألف شخص للإصابة بالمرض اللعين.

Advertisements

ويعيش فالنتينو وقسطنطين وبينيديكتو مع إيكاردي وواندا في العاصمة الفرنسية، ولكنهم اختاروا العودة إلى إيطاليا حيث يمتلك لاعب باريس سان جيرمان فترة أجازة، سوف يقضونها في إيطاليا لكن لوبيز لا يعتقد أنها كانت خطوة ذكية أو واعية.

وقال ماكسي في قصصه على إنستجرام “أود أن أعرف تحت أي معايير قمت بكسر الحجر الصحي خلال جائحة عالمية، لقد طلب منك العالم كله ألا تغادري وعرّضتي أطفالنا لرحلة إلى بلد آخر. وانتقلت إلى مركز العدوى في إيطاليا حتى دون الاهتمام بالنتيجة ؟؟”.

وتابع البالغ من العمر 35 عامًا “ما خطب رأسك في هذه اللحظات؟ أقدس شيء في العالم الآن هو صحة أطفالنا؟ أنا غاضب منك بسبب قلة الوعي… أنتي اليوم أم لخمسة أطفال ولكن يبدو أنكي لا تدركين ذلك”.