صور | إيطالية لا تُصدق تفوق محترف الهلال على فيراتي!

عبرت صحيفة إيطالية عن دهشتها من غياب لاعبي الدوري الإيطالي عن لائحة أعلى الأجور خلال 2019 و2020، وأظهرت لقرائها بأنها لا تُصدق تفوق محترف الهلال على فيراتي لاعب أغنياء فرنسا “باريس سان جيرمان”.

وأعدت صحيفة “ilposticipo” تقريرًا عن اللاعبين الإيطاليين الذين يتقاضون أعلى الأجور السنوية حول العالم، في ظل انشغال جميع وسائل الإعلام بقضية تقليص الأندية للأجور بعد جائحة كورونا التي تسببت في إيقاف جميع التظاهرات الكروية.

وتضمنت اللائحة المعلنة من قبل صحيفة ilposticipo محترف نادي الهلال السعودي، سيباستيان جيوفينكو، وتعجبت الصحيفة الإيطالية من عدم تواجد لاعب باريس سان جيرمان، ماركو فيراتي، على رأس القائمة، واحتلاله للمركز الرابع.

وأضافت الصحيفة “من المفارقات أن العديد من اللاعبين يكسبون أفضل بكثير في الخارج وفي بطولات دوري غريبة نسبيًا. وبعض ممن هم في القائمة ليسوا حتى في المنتخب الإيطالي!”.

صحيفة إيطالية لا تُصدق تفوق محترف الهلال

قالت الصحيفة تحت عنوان فيراتي نجم باريس سان جيرمان، مع راتب سنوي 9 ملايين يورو فقط، لا يتصدر اللائحة “ضم باريس سان جيرمان فيراتي من بيسكارا، ودفع له الفرنسيون راتبًا مذهلاً. لكنه ليس أكثر لاعب إيطالي يتقاضى راتبًا سنويًا بين جميع لاعبينا المحترفين، حيث يحتل المركز الرابع، ويتفوق عليه ثلاثة لاعبين خارج الدوري الإيطالي.

وتواجد في المرتبة الثالثة بالقائمة محترف الهلال سيباستيان جيوفينكو، بفضل تقاضيه لـ 10 ملايين يورو، منذ انضمامه إلى الزعيم السعودي قادمًا من تورنتو الكندي في يناير 2019.

وأشار المصدر الإيطالي إلى أن “جيوفينكو طار إلى السعودية ووقع على اتفاق رائع ماديا مع الهلال. لم يكن اللاعب ضمن تشكيلة المنتخب الإيطالي رغم تألقه في تورنتو الكندي، والآن يبدو بشكل قاطع أنه ليس في حسبان مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني”.

جيوفينكو صاحب الـ33 عامًا كان قد انضم إلى الهلال قادمًا من فريق تورنتو الكندي في 31 يناير 2019 (الميركاتو الشتوي)، وقد حقق مع الزعيم العالمي “الهلال” بطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي، ليعود فريق ملعب محيط الرعب من جديد إلى منصات التتويج الآسيوية بعد غياب دام 19 عامًا.

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وكانت للنجم الإيطالي لاعب يوفنتوس الأسبق مشاركة مميزة مع الفريق الهلالي في بطولة كأس العالم للأندية الماضية “قطر 2019″، حيث ساهم جيوفينكو في احتلال الفريق للمركز الرابع.

ولعب المُلقب بـ “النملة الذرية” مع الهلال 50 مباراة حتى الآن، وسجل 12 هدفًا وصنع 14 هدفًا، وهو من اللاعبين الموهوبين في تنفيذ الركلات الثابتة ويُعد أحد المُتخصصين في تنفيذها رفقة الهلال تحت قيادة المدرب رازفان لوشيسكو.

صدارة صينية

اعتلى جريزيانو بيلي -لاعب ساوثامبتون الأسبق- المركز الأول كأكثر لاعب إيطالي في العالم يتقاضى أجرًا سنويًا، حيث يحصل المهاجم صاحب الـ34 عامًا على راتب قدره 15 مليون يورو من نادي شاندونج لونينغ تايشان، بعد تجديد عقده مؤخرا مع النادي الصيني.

وحل لاعب روما وميلان السابق “كريم ستيفان الشعراوي” – ذو الأصل المصري- في المرتبة الثانية، حيث يحصل مهاجم شنجهاي جرينلاند شينهوا الصيني، ويتقاضى صاحب الـ 27 عامًا راتبًا سنويًا قدره 13 مليون يورو.

وعلى الرغم من احتراف كريم ستيفان الشعراوي في الدوري الصيني منذ العام الماضي إلا أنه لا يزال يحصل على الاستدعاء الرسمي للتواجد مع المنتخب الإيطالي بطلب من المدير الفني الشهير “روبرتو مانشيني”.

وكما أسلفنا تواجد ماركو فيراتي في المركز الرابع.

أما المركز الخامس فقد حل به الحارس الدولي الإيطالي “جيانلويجي دوناروما“، وهو اللاعب الوحيد الذي يتواجد في هذه اللائحة من الدوري الإيطالي، ويتقاضى دوناروما من ناديه “ميلان” راتبا سنويًا يُقدر بـ6 ملايين يورو فقط.