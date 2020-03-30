الامارات | مقترح جديد للدوريات الأوروبية في صالح ليفربول وبرشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح جديد للدوريات الأوروبية في صالح ليفربول وبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت صحيفة “ذا تيمز” البريطانية مقترح جديد يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى تطبيقه، من أجل إستكمال الموسم الحالي والسماح للفرق الأوروبية من الإستفادة الكبرى وذلك عن طريق خوض المباريات في شهر أغسطس المقبل وذلك عن طريق تخفيض عدد المباريات الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة أن هذا السيناريو، يعتبر أحد الحلول التي يتم العمل عليها حالياً، من قبل فريق عمل الطوارئ في "اليويفا".

وذكرت الصحيفة أن فكرة انهاء البطولات الأوروبية مبكراً ليست مطروحة نهائياً لأن ذلك سيؤثر على ميزانية الأندية والمنظمات الرياضية.

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وبالتالي سيكون المستفيد الأكبر من هذا القرار هو فريق ليفربول الذي يبتعد في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة وهو على بعد 6 نقاط فقط من تحقيق لقب انتظره الجمهور منذ 30 عاماً، إضافة إلى فريق ليفربول متصدر الدوري الإسباني الذي نجح في اقتناص الصدارة من غريمه التقليدي ريال مدريد.

وساهم قرار "اليويفا"، الخاص بتأجيل بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" إلى العام المقبل، في إتاحه المجال أمام الدوريات الأوروبية لإنهاء بطولتها عقب نهاية هذه الأزمة، إضافة إلى تأجيل نهائي مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، لكنه أعطى المجال مفتوحا لاستكمال المسابقات المحلية حال انحسار الفيروس.