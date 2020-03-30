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الامارات | مقترح جديد للدوريات الأوروبية في صالح ليفربول وبرشلونة

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت صحيفة “ذا تيمز” البريطانية مقترح جديد يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى تطبيقه، من أجل إستكمال الموسم الحالي والسماح للفرق الأوروبية من الإستفادة الكبرى وذلك عن طريق خوض المباريات في شهر أغسطس المقبل وذلك عن طريق تخفيض عدد المباريات الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة أن هذا السيناريو، يعتبر أحد الحلول التي يتم العمل عليها حالياً، من قبل فريق عمل الطوارئ في "اليويفا".

وذكرت الصحيفة أن فكرة انهاء البطولات الأوروبية مبكراً ليست مطروحة نهائياً لأن ذلك سيؤثر على ميزانية الأندية والمنظمات .

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وبالتالي سيكون المستفيد الأكبر من هذا القرار هو فريق ليفربول الذي يبتعد في صدارة بفارق 25 نقطة وهو على بعد 6 نقاط فقط من تحقيق لقب انتظره الجمهور منذ 30 عاماً، إضافة إلى فريق ليفربول متصدر الذي نجح في اقتناص الصدارة من غريمه التقليدي .

وساهم قرار "اليويفا"، الخاص بتأجيل بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" إلى العام المقبل، في إتاحه المجال أمام الدوريات الأوروبية لإنهاء بطولتها عقب نهاية هذه الأزمة، إضافة إلى تأجيل نهائي مسابقتي والدوري الأوروبي، بسبب مخاوف من انتشار ، لكنه أعطى المجال مفتوحا لاستكمال المسابقات المحلية حال انحسار الفيروس.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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