شكرا لقرائتكم خبر عن «جريليش» يعتذر.. وأستون فيلا يوقع عليه غرامة لكسره «العزل الصحي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم نجم نادي أستون فيلا الإنجليزي جاك جريليش اعتذاره على كسره العزل الصحي المفروض عليه وعدم اتباعه تعليمات الحكومة البريطانية بالبقاء في منزله بعدما كشف عن خروجه للقاء أحد أصدقائه في العطلة الأسبوعية، فيما أعلن ناديه توقيع غرامة مالية عليه.

وقدم اللاعب اعتذاره للجماهير في رسالة مصورة واصفًا فعلته بـ«الغبية» بعدما تلقى مكالمة من صديقه يطلب فيها لقائه، موضحًا أنه يشعر بالخجل مما فعله، فيما طالب الجميع باتباع التعليمات وعدم الوقوع في نفس الخطأ الذي ارتكبه مطالبًا بقبول اعتذاره.

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ومن جانبها، أصدرت إدارة نادي أستون فيلا بيانًا قالت فيه: «يشعر نادي أستون فيلا بالإحباط لتجاهل أحد لاعبيه تعليمات الحكومة بالبقاء في المنزل أثناء أزمة فيروس كورونا».

وأضاف: «قائد الفريق جاك جريليش تقبل أن قراره بمغادرة منزله كان خاطئ وغير مبرر، وكسر قواعد الحكومة التي كانت واضحة والتي يجب الالتزام بها من جانب الجميع».

واختتم البيان: «اللاعب سيتم تأديبه وتغريمه وسيتم التبرع بالمبلغ لمستشفيات الجامعة بمدينة برمنجهام».

وكان «جريليش» قد تعرض لحادث تصادم أثناء سيره بسيارته في الرابعة فجرًا إذ صدم ثلاث سيارات متوقفة على جانب الطريق، فيما كانت صحيفة «ذا صن» البريطانية قد لفتت إلى أنه كان في حفل بمنزل أحد أصدقائه.