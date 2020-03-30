شكرا لقرائتكم خبر عن «ريجيلون» لم يفقد الأمل في النجاح مع ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم يفقد الظهير الأيسر الشاب سيرجيو ريجيلون الأمل في النجاح مع ناديه ريـال مدريد، والذي أرسله في إعارة هذا الموسم مع نادي إشبيلية.
وتألق صاحب الـ 23 عامًا مع الفريق الأندلسي خلال مشاركاته هذا الموسم قبل توقف النشاط الرياضي في إسبانيا بسبب انتشار فيروس كورونا.
وكشف اللاعب عن رغبته في إنهاء الموسم الجاري بشكل جيد مع إشبيلية قبل العودة لارتداء القميص الملكي، موضحًا في حوار مع صحيفة «دياريو دي سيفيا»: «سأحب أن أنهي الموسم سواء في 30 يوليو أو 30 أغسطس مع إشبيلية، هو فريقي وهذه هي فكرتي».
وأضاف اللاعب الذي تم تصعيده للفريق الأول لريـال مدريد الموسم الماضي: «أنا سعيد هنا كما سأكون سعيد في مدريد، أنا من ممدريد وحياتي كلها هناك، وسأحب أن أنجح هناك».
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