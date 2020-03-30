عاجل| الإلغاء مصير دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، إنه سيناقش مصير دوري الأبطال هذا الموسم ومسابقاته الأخرى التي تم تعليقها بسبب تفشي وباء كورونا، خلال مؤتمر عبر الفيديو، يوم الأربعاء.



وقرر اليويفا تعليق كافة مسابقاته بسبب الأزمة الصحية العالمية التي تسببت في مقتل نحو 34 ألف شخص، بينما جرى تأجيل بطولة أوروبا إلى العام المقبل.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان "وجه اليويفا الدعوة إلى ممثلي 55 اتحادا للمشاركة في مؤتمر عبر الفيديو يوم الأربعاء الموافق الأول من أبريل/ نيسان، لمناقشة الخيارات المتاحة لإعادة جدولة محتملة للمباريات".

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وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه سيتم أيضا مناقشة انتقالات وعقود اللاعبين.

وأكد ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا مطلع الأسبوع إن الموسم الحالي قد لا ينتهي إذا لم يتم استئناف المسابقات قبل نهاية يونيو/ حزيران رغم أنه لم يستبعد امتداده إلى الموسم المقبل.

وتابع تشيفرين لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، أن هناك عدة خيارات للانتهاء من الموسم.

وأوضح رئيس اليويفا "هناك خطة أولى وثانية وثالثة، الخطط الثلاث تتعلق ببدء المسابقات في منتصف مايو/ أيار وفي يونيو/ حزيران وفي نهاية يونيو/ حزيران، وإذا لم ننجح فمن المرجح أن نفقد الموسم".

لكن رغم ذلك أضاف تشيفرين "هناك إمكانية أيضا لاستئناف النشاط في بداية الموسم الجديد، ثم بدء الموسم نفسه في وقت لاحق، سنرى أفضل الحلول لروابط الدوري والأندية".

وشدد تشيفرين على أن الأولوية ستكون لإنهاء المواسم المحلية حتى لو تسبب ذلك في إقامة المباريات دون حضور مشجعين.