فرنسا تلجأ لطائرات هليكوبتر عسكرية لنقل مصابي كورونا لدول أوروبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

نقلت طائرات هليكوبتر عسكرية، اليوم الاثنين، مصابين بفيروس كورونا المستجد يصارعون الموت من شرق فرنسا إلى مستشفيات في ألمانيا وسويسرا في الوقت الذي تكافح فيه فرنسا لتوفير مكان في وحدات الرعاية المركزة.

وفي مدينة ستراسبورغ شرقا، نقل مسعفون يرتدون سترات وقائية 6 مرضى إلى 3 طائرات إسعاف هليكوبتر قبل نقلهم إلى مستشفيات في برن وفرانكفورت.

وقال وزير الخارجية جان إيف لو دريان على تويتر إن 80 شخصا تم نقلهم حتى الآن من المنطقة إلى سويسرا وألمانيا ولوكسمبورج، مضيفا أن الهدف هو نقل ما يزيد على 100 في الساعات المقبلة.

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ومن المتوقع أن يتم تحويل مرضى من مستشفيات العاصمة باريس فيخظ الأيام المقبلة.

ويريد مسؤولو الصحة إرسال بعض المرضى إلى بلدان أخرى وإلى مناطق أقل تضررا لإفساح المجال في المناطق الأكثر تضررا حتى تستطيع العاصمة بوجه خاص استيعاب المصابين مرة أخرى في غضون أسبوعين.

وتركزت في منطقة جراند إيست (الشرق العظيم) أول مجموعة إصابة مرتبطة ببعضها في فرنسا قبل أن تنتقل بسرعة غربا لتغمر منطقة باريس الكبرى حيث تبذل المستشفيات جهودا مضنية لزيادة عدد أسرة العناية المركزة لاستيعاب الزيادة في أعداد المصابين.

وتخطّت فرنسا الاثنين عتبة ثلاثة آلاف وفاة جراء فيروس كورونا مع تسجيل مستشفيات البلاد 3,024 حالة وفاة بينها 418 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي الحصيلة اليومية الأكبر للوفيات على الأراضي الفرنسية منذ ظهور الوباء، وفق تعداد رسمي، نشرته وكالة فرانس برس.

ومع ذلك، حذر رئيس الوزراء إدوار فيليب سكان البلاد البالغ عددهم 67 مليون نسمة من أن أصعب الأسابيع في مكافحة الوباء لم يأت بعد، وقال أطباء في العاصمة باريس، اليوم الاثنين، إنهم صاروا قريبين من نقطة التشبع.