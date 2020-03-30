شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا: خسر كثيرا من لم يلعب للمصرى أو الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الظاهر السقا المديرالرياضي للنادي المصري البورسعيدي أن من فقد فرصة الدفاع عن ألوان ناديي المصرى والإسماعيلى خسر كثيرا معللا ذلك بالشعبية الجارفة التي يتمتع بها كلا الفريقين.

وأشار السقا فى تصريحات خاصة إلى أنه لمس حب الجماهير لنادى المصرى منذ توليه المسئولية الإدارية للفريق البورسعيدي فى جهاز طارق العشرى .

وشدد نجم المنتخب الوطنى الأسبق أن جماهير أندية القناة بشكل عام تحمس لاعبيها على الفوز دائما وتكون خلف اللاعبين وقت الخسارة قبل المكسب وتحثهم دائما على بذل أقصى مالديهم من أجل الفوز ، مؤكدا ان لاعبى الإسماعيلى والمصرى يكونا مهيئان دائما للعب مباشرة فى المنتخبات الوطنية نظرا للحمل والضغط القوى الذى يلعب تحته هؤلاء اللاعبين فى أنديتهم من الجماهير .

واختتم عبد الظاهر السقا حديثه أنه دائما يتحدث عن هذا الأمر مع اللاعبين الذين تنتهى عقودهم مع المصرى ويؤكد لهم أن النادى لن يخسر شيئا عند رحيله وأن الخاسر الأول سيكون اللاعب خاصة عندما يرحل من أجل المال ولا يدرك ما سيواجه فى المستقبل

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يذكر أن هناك حالة الغموض حول مصير بطولة الدوري المصري الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة، بتعليق النشاط الكروي على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر، تنفيذا تعليق النشاط الرياضي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأكدت مصادر داخل الجبلاية في وقت سابق ، أن تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام لتقام 2021 يزيد من فرص استمرار مسابقة الدورى بمختلف اقسامه ولن يتم إلغاؤه.

ويحتل النادى الأهلى صدارة جدول الدورى العام برصيد 49 نقطة، وكان الفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينية فايلر قد حقق الفوز فى 16 مباراة متتالية قبل أن يتعادل مع سموحة فى مباراة الجولة 18 من عمر البطولة المحلية.