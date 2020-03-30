شكرا لقرائتكم فايلر يضع سيناريوهات رحيل رمضان صبحي وموقفه النهائي من البديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سيناريوهات رحيل رمضان صبحي وموقفه النهائي من البديل حال رحيل الأول للدوريات الأوروبية.

وأخطر رينيه فايلر إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب أنه لا يمتلك البديل الحقيقي للجناح الدولي المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي رمضان صبحي خلال الفترة الحالية.

وأكد فايلر أنه لا يمتلك البديل الذي يوازي إمكانات رمضان صبحي في مركز الجناح الأيسر تحديداً الا انه سيكون مضطراً للبحث عن اللاعب القادر على سد العجز حال رحيل العفيجي وعدم قدرة النادي على الإبقاء عليه خاصة وأن قيمته التسويقية تتجاوز 5 ملايين يورو بالإضافة الى تلقيه عروضاً من أندية إيطالية أبرزها فيورنتينا الذي يسعى وكيل أعماله نادر شوقي لتسويقه به خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتسعى إدارة النادي الأهلي الى حسم الإبقاء على اللاعب الدولي الشاب الذي يلعب لصفوف هيدرسفيلد الإنجليزي وتمتد إعارته لنهاية الموسم الجاري أو حتى 30 يونيو المقبل حيث يأمل مسئولي القلعة الحمراء في تواجد اللاعب على رأس القائمة المقبلة للفريق بعدما وضح دوره الإيجابي في مسيرة الفريق والتي استطاع من خلالها حسم الدوري المصري بشكل مبكر للغاية فيما يواصل مشواره ببطولة افريقيا للأندية الأبطال والتي يلعب فيها بدور نصف نهائي الأبطال أمام الوداد المغربي.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الإنجليزي بشأن تحديد مصير الإعارات حتى يتضح موقف رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي حيث يرغب الأهلي في تمديد الإعارة عدة أشهر على خلفية أزمة كورونا.

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وقال نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي :"ننتظر قرار (فيفا) والاتحاد الإنجليزي بشأن الإعارات وما سيحدث بشأن الموسم الجاري ، مُعلقاً:"لا أحد في العالم يعلم ما سيحدث بشأن مثل هذه الأمور الهامة.

وطلب الأهلي من هيدرسيفيلد تمديد إعارة رمضان صبحي ثلاثة أشهر أو حتى ينتهي الموسم الكروي، محلياً وأفريقياً، بعدما تسبب فيروس "كورونا" في تجميد النشاط الكروي بالعالم كله ما يعنى أن موعد نهاية الدوريات في العالم سيتأجل عدة أشهر، وأرسل الأهلي خطاباً رسمياً للنادي الإنجليزي يطلب فيه تمديد إعارة رمضان صبحي التي تنتهي في 30 يونيو 2020 لمدة ثلاثة أشهر او لحين إنتهاء الموسم الحالي محلياً وأفريقياً خاصة الموسم قد يمتد لشهر أغسطس المقبل وذلك حتى يستطيع النادي الإستفادة من اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري وآلا تنتهي الإعارة يوم 30 يونيو كما هو مُقرر في عقد الإعارة بين الناديين.

ويرى مسئولو الاهلي أن تجميد النشاط الرياضي في العالم كله يستوجب موافقة من النادي الأنجليزي بتمديد إعارة رمضان صبحي حتى نهاية الموسم خاصة وأن اللاعب عاني من إصابة طويلة حرمت الفريق من جهوده لمدة 100 يوماً تقريباً وتحديداً منذ يوم 17 ديسمبر الماضي حينما أُصيب بتمزق في العضلة الخلفية خلال أحدى تدريبات الفريق ولم يشارك منذ ذلك الوقت في تدريبات ومباريات الفريق.

وانتقل رمضان صبحى للأهلى فى يناير قبل الماضي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترليني قبل أن يُجدد الأهلي الإعارة لمدة موسماً جديداً ونتهي يوم 30 يونيو المقبل مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.