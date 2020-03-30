شكرا لقرائتكم علاء مقلد: حبى للزمالك ينسينى منصبى ويحبرنى على تشجبعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن الفريق الأبيض كان يسير بخطى ثابتة قبل توقف النشاط وحصد بطولتي السوبر المحلى والأفريقي بفضل دعم الجماهير الكبيرة التي تساند الفريق دائما في الحلوة والمرة مؤكدا أنه يرى جماهير الأبيض الأوفي في العالم .

وأوضح علاء مقلد خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك أنه من أسباب قيامه بدور كبير المشجعين في الملعب خلال مباريات الأبيض قائلا "حبي للأبيض يجعلني أفعل أي شيء، أنا في الملعب أنسى إني لواء أو عضو مجلس إدارة وأقوم بدور المشجع فقط و منذ حضور مباريات الزمالك، وأنا تعهدت على حث الجماهير على التشجيع ظن وافضل الجلوس معهم دائما من أجل رؤية المباريات كمشجع فقط، وهو ما يلاحظه الجميع في المباريات".

وأشار علاء مقلد أن هدفنا في الوقت الحالي تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا من أجل إسعاد الجماهير والجميع داخل الفريق تركيزه على هذا الهدف فقط.

Advertisements

تسلم مسؤولو الزمالك 200 ألف دولار من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وكشف مصدر مطلع بالقلعة البيضاء أن خزينة القلعة البيضاء انتعشت بذلك فى الفترة الأخيرة من الاتحاد الأفريقى، وإن الأزمة بين النادى واتحاد الكرة تخص مستحقات الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا التى أرسلها الكاف إلى اتحاد الكرة.

وتوج الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجى التونسى فى المباراة التى جمعت بينهما خلال الشهر الماضى، والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، على استاد الغرافة القطرى.