شكرا لقرائتكم هل يحق لأحمد فتحي طلب المشاركة أساسياً بعقده الجديد مع الأهلي؟ خبير لوائح يرد على ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترددت أنباء خلال الساعات الأخيرة، عن رغبة أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي، في إضافة بند بعقده الجديد الذي ينوي توقيعه مع القلعة الحمراء بشأن تمكينه من المشاركة أساسيا مع في الفترة القادمة، وعدم الجلوس على الدكة.

وعلم "الخليج 365"، عدم منطقية هذا الأمر، والحقيقة تكمن فى رغبة أحمد فتحى أن يحصل على قيمة عقده مع الأهلي كاملة دون النظر لاستكمال نسبة المشاركة فى المباريات من عدمه، كما هو متعارف عليه حيث ينص عقد أى لاعب مع ناديه على سداد جزء من راتبه السنوي وفقا لنسبة مشاركته فى المباريات وهو ما طلب ظهير أيمن الأهلي إلغائه.

رغم ما سبق ذكره، حرص "الخليج 365" على استطلاع رأي محمد بيومي خبير اللوائح الكروية بشأن مدى قاونية وضع بند يتيح لأى لاعب المشاركة بشكل أساسي في المباريات، وهل يجوز لمجلس إدارة النادي إجبار المدرب على إشراك لاعب بعينه لوجود بند بذلك.

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جاء رد محمد بيومي: "شرط غير منطقي ولا يجوز وضعه في العقد، لأن قرار مشاركة اللاعبين في المباريات أمر يخص المدرب ولا يحق للإدارة التدخل فيه وهو شأن داخلي للمدرب، ويتوقف على حجم جهد وعطاء اللاعب في التدريبات وخلال مشاركته في المباريات عند حصوله على فرصة".

تابع خبير اللوائح الكروية حديثهه قائلا : "ولكن يحق للإدارة أن تضع بنداء يمنح اللاعب الحق في الحصول على نسبة المشاركة في المباريات حتى ولو لم يشارك في المباريات، طالما الأمر تم بالتوافق بين الطرفين".

شدد على أن وضع بند يلزم المدرب بإشراكه لا يوضع ولو كان في نادي درجة عاشرة، ولاعبين مثل ميسي ومارادونا من أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم ليس بمقدورهم وضع بند بهذا الشكل لأنه غير موجود في دساتير الفيفا.

ومن المتعارف عليه وضع بند خاصة بنسبة المشاركة بين الأندية واللاعبين حيث يحدد النادي النسبة المطلوبة ويربط صرف الدفعة الأخيرة من التعاقد بوصول اللاعب للرقم المحدد من المباريات ودقائق اللعب بينما يتم استثناء حراس المرمى فقط نظرا لإمكانية عدم مشاركة الحارس فى أى مباراة على مدار الموسم لكن هذا لن يمنع تقاضيه قيمة عقده كاملة.