شكرا لقرائتكم عفروتو: أي مدرب لو عدى جمب سور الأهلى هياخد الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصطفى عفورتو نجم الأهلى الأسبق إن أي مدري يتولى القيادة الفنية للنادى الأهلى سيحصد بطولة الدورى المصرى بلا منافس.

قال عفروتو في تصريحات خاصة :" أي مدرب لو عدى جمب سور الأهلى هياخد الدورى".

وأكد عفروتو أن المقياس الحقيقى للحكم على السويسر رينيه فايلر المدير الفني للأهلى هو التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولعب عفروتو في مركز خط وسط المهاجم أو مهاجم ثاني وخاض تجربة اللعب في النادي الاهلي ثم الاتحاد ثم نادي مصر المقاصة ثم دمنهور و تعاقد الاسماعيلي معه لمدة اربع سنوات.

ومثل عفرتو المنتخب المصري تحت 23 عاما ولقب بـ"عفروتو" لسرعته ، ومهاراته وتحركاته الغير متوقعة في الملعب.

كان مصطفى محمود محمد سليم عفروتو موهبة كروية حقيقية لا تنطفيء بريقها فى الملاعب مشحونة بطلقات ومدافع إبداعية من العيار الثقيل وأدرك منذ نعومة أظافرة أن كرة القدم هى معشوقة الملايين فأحبها وأطلق العنان لموهبتة وسط الساحات الشعبية بمنطقة الزاوية الحمراء التى شهدت ميلادة وأنتقل منها الى ناشئى النادى الاهلى ليبدأ مشوار النجومية .

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عفروتو هو أخر عنقود الموهوبين خرج من عباءة منطقة الزاوية الحمراء الحى الشعبى الذى أخرج من قبلة نجم مصر والنادى الاهلى الدكتور مصطفى عبده.

كما يعد عفروتو من اللاعبين المعروفين بخفة الظل الطيبة ، خاصة عندما يجتمع بزملائه القدامي في الأهلي وأبرزهم سعد الدين سمير .