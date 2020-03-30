شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى: مونديال اليد في موعده ولن نطلب التأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أنه يقاتل بكل قوة من أجل عدم تأجيل كأس العالم 2021 المقرر إقامته فى مصر.

وأشار مصطفى إلى أن الاتصالات والمفاوضات لا تنقطع مع قيادات الرياضة فى العالم وعلى رأسهم صديقه الألمانى توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، موضحًا أنه طلب منه الإبـقـاء على المسابقات الرياضية الكبرى فى العالم دون تغيير موعدها، خاصة أنه بعد تأجيل الأولمبياد أصبح الجدول العالمى مزدحمًا خـلال العام المقبل الـذى من المقرر إقامة دورى الأبطال الأوروبى فيه وهى بطولة كبيرة وتخطف الاهتمام العالمى بالإضافة إلى الأولمبياد وتسبقها التصفيات المؤهلة أيضًا لليابان.

وشـــدد دكـتـور حسن مصطفى على أنــه حتى الآن متمسك باقامة البطولة فـى موعدها، إلا إذا طلبت مصر التأجيل نظرًا لتوقف حركة العمل فى الملاعب المقرر استضافتها للمونديال بسبب فيروس كورونا، وأوضح مصطفى أن الرؤية ستتضح أكثر خلال الفترة المقبلة عالميًا، وأن الجميع ينتظر قرارات منظمة الصحة العالمية.

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وأضاف أنه يتابع حركة الوباء العالمية ساعة بساعة ويبحث جميع المستجدات، وأشـــار إلــى تفاؤله، بالأرقام الخاصة بانتشار الوباء فى مصر مقارنة بأوروبا التى يضربها بعنف، وقال الحمد الله الوضع آمن فى مصر جدًا، وأنا متواجد حاليًا فى أم الدنيا، ويتابع من خلالها كل المتغيرات، وأتمنى أن تعبر الأزمة وتعود الأمور إلى أفضل مما كانت عليه بأذن الله.