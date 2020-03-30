شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتسلم 200 ألف دولار مكافأة السوبر من الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم مسؤولو الزمالك 200 ألف دولار من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وكشف مصدر مطلع بالقلعة البيضاء أن خزينة القلعة البيضاء انتعشت بذلك فى الفترة الأخيرة من الاتحاد الأفريقى، وإن الأزمة بين النادى واتحاد الكرة تخص مستحقات الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا التى أرسلها الكاف إلى اتحاد الكرة.

وتوج الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجى التونسى فى المباراة التى جمعت بينهما خلال الشهر الماضى، والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، على استاد الغرافة القطرى.

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ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى.

من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا أن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.

يذكر، أن الاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر استمرار تعليق النشاط الرياضى والدورى الممتاز حتى منتصف أبريل المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا، لذا قرر مسؤولو الزمالك بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، على تعليق التدريبات الجماعية للفريق لحين إشعار آخر، بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.