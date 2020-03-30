شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: ننتظر رد "فيفا" لتحديد موعد انتحابات الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه على تواصل دائم مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بصفة مستمرة لمعرفة موعد انتخابات الجبلاية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أشرف صبحى خلال تصريحات إذاعية أن أحد البنود المهمة التي أتت بها عمل اللجنة الخماسية الانتخابات المقبلة وحاليًا ننتظر تحديد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" موعد إقامة الانتخابات في ضوء قانون الرياضة أيضًا وذلك قبل إنهاء اللجنة عملها بشكل رسمي.

وتحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن موعد عودة النشاط الكروي من جديد بعد التوقف بسبب كورونا شأنه شأن بقية الأنشطة في مصر، ومسألة العودة ستكون لكل رياضة على حده، لأن كل لعبة لها شأنها وظروفها الخاصة، وكما كانت تعليمات الرئيس والحكومة المصرية بأن صحة المواطن أولاً، والاهتمام بالشأن والمواطن المصري في المقام الأول، وما يسري على كل القطاعات في مصر يسري على الرياضة، والحمد لله مصر تقدم أداء رائعًا في التعامل مع فيروس كورونا، والعالم كله متوقف وسيعود من نفس النقطة وموعد استئناف النشاط مرتبط بالحالة العامة لمصر فيما يخص كورونا.

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وأشار وزير الشباب والرياضة أنه تم التنسيق اليوم مع وزارتي الخارجية والطيران وكذلك السفارة المصرية في واشنطن لإعادة الرياضيين المصريين العالقين هناك.

وكشف أشرف صبحى موقف استاد القاهرة وتأجيل الصيانة بسبب استضافة مباريات الأهلى والزمالك الأفريقية قائلا: "الاتحاد الأفريقي علق مباريات شهر مارس للمنتخبات وفي مايو المقبل سيكون هناك بطولات الأندية الأفريقية، لهذا لابد من التأكد من "كاف" من موعد عودة مباريات الأندية أولاً، ولو هناك استئناف بالتأكيد سنؤجل صيانة أرضية ستاد القاهرة الدولي، وزراعة بذرة النجيلة الصيفي لفترة أخرى مع الشركة الأجنبية، لاستضافة لقاءي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".