شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يظهر مع ابنته فى فيديو كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك نجم الأهلى عمرو السولية، متابعيه عبر "إنستجرام"، بمقطعين فيديو مع ابنته، نشرهما عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، ويظهر عمرو السولية فى المقطع الأول، وهو يرقص مع ابنته على أنغام إحدى الأغنيات الأجنبية.

بينما استعان فى المقطع الثانى، بجزء من مسرحية لمسرح مصر، التى قدمها الممثل الكوميدى أوس أوس، حيث قدم ابنته على أنها راقصة.



ابنة عمرو السولية

وكان عمرو السولية، لاعب الأهلي، داعب زميله بالفريق حمدى فتحى مشبهاً إياه بالفنان حمدى الوزير فى أحد أدواره بالسينما، بسبب ردة فعل ظهرت على فتحى خلال إحدى الصور التذكارية للفريق الأحمر فى وقت سابق.

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عمرو السولية

ونشر السولية صورة تذكارية للنادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق عليها: "مالك يا حمدي يا وزير".

ويخوض حمدى فتحى، لاعب وسط الأهلى، برنامجًا من العلاج الطبيعى والتأهيل خلال الفترة الحالية، حيث تطورت الحالة البدنية والطبية للاعب خلال الفترة الماضية من خلال البرنامج الطبى والتأهيلى الذى يخوضه اللاعب وفقا لما حدده له الطبيب الألمانى الذى أجرى له جراحة غضروف الركبة .

وأوضح الجهاز الطبي للأهلى أن اللاعب سيبدأ آخر شهر أبريل المقبل مرحلته قبل الأخيرة من التأهيل البدنى والعلاجى وفقا للبرنامج المحدد له، وأشار الجهاز الطبى إلى أن المرحلة قبل الأخيرة تتضمن بداية خوض اللاعب تدريبات الجرى حول الملعب والتأهيل الخفيف بالكرة .