شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 5 أجانب فضلوا البقاء في مصر عن العودة لبلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل أكثر من لاعب ومدرب يعملون في الدوري المصري البقاء داخل المحروسة بدلاً من العودة إلى بلادهم لقضاء فترة الحجر الصحي مع توقف النشاط الرياضي لظروف انتشار فيروس كورونا الذي ضرب غالبية دول العالم، وامتد أثره إلى توقف الأنشطة الرياضية في مختلف دول العالم.

ورغم منح مسئولو الأندية الحرية للمدربين واللاعبين في السفر لبلادهم وقضاء فترة الحجر مع أسرهم وفي بلادهم، إلا أنهم فضلوا البقاء في مصر وعدم العودة لبلادهم، خاصة مع علمهم أن السفر من شأنه بقائهم في الحجر الصحي مدة 14 يوما من أجل الاطمئنان على خلوهم من الوباء المتفشي، ضمن الإجراءت الوقاية التي تتخذها غالبية دول العالم في مطاراتها. للتعرف على الـ 5 أجانب الذين فضلوا البقاء في مصر عن العودة لبلادهم في فترة كورونا، اضغط هنا جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتعليق حركة الطيران بكل المطارات المصرية من ظهر الخميس 19 مارس حتى 31 مارس. Advertisements

وأكد أن ذلك الإجراء يأتي في إطار متابعة تداعيات أزمة فيروس كورونا العالمية، وامتدادا للخطوات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة، ومنها تعليق الدراسة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية في هذه المرحلة، تتطلب عددا آخر من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء.

ولفت إلى أن تلك الإجراءات، ومنها تعليق حركة الطيران، اتخذت بعد دراسة، ويقصد بها الوقاية من انتشار المرض.