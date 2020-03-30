شكرا لقرائتكم خبر عن بيت العيلة.. عائلة حلمى "الطاولة": النهار للتدريبات والدروس.. والليل للأفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل حظر التجول وتوقف النشاط الرياضى فى الفترة الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا بمختلف دول العالم، والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين، الخليج 365 يتواصل مع عائلات الرياضات المختلفة لمعرفة كيفية تعاملهم مع الوضع الراهن، وكيف يقضون يومهم.

أكد أشرف حلمى، المدير الفنى لمنتخب سيدات تنس الطاولة، ووالد يسرا حلمى لاعبة المنتخب والنادى الاهلى، ومحمود لاعب القلعة الحمراء أيضا فى نفس اللعبة، أن فترة تعلق النشاط وحظر التجوال بالبقاء فى المنزل، حفاظا على سلامة الأسرة وصحتها فى ظل انتشار فيروس كورونا .

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وأضاف حلمى أنه خلال النهار يقوم الثنائى يسرا ومحمود بمذاكرة دروسهما، ثم يؤدى كل أفراد العائلة بعض التدريبات للحفاظ على لياقتهم البدنية، وفى المساء يتجمعون لمشاهدة الأفلام والمسلسلات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.