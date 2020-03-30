شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز اللاعبين بـ"تدريبات فردية" فى الجيمانزيوم بسبب الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص عدد من لاعبى الزمالك على التواجد فى جيمانزيوم الفريق بصورة فردية على فترات من أجل خوض تدريبات فى الجيمانزيوم الخاص بالفريق للمحافظة على لياقتهم البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويعمل جهاز الزمالك على تعقيم وتطهير صالة الجيمانزيوم بصورة مستمرة حتى تكون جاهزة لاستقبال أى لاعب يخوض برنامجا لتجهيزه، بعد وضع الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون برامج لتجهيز كافة اللاعبين من منازلهم.

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وقرر مسؤولو الزمالك، بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، تعليق التدريبات الجماعية للفريق لحين إشعار آخر، لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وعقد الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون اجتماعًا لبحث مدى تنفيذ برنامج الفريق فى فترة التوقف الحالية من عدمه، للوقوف على حالة جميع اللاعبين فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا، وجاء الاجتماع بين الثلاثى سامى الشيشينى المدرب العام للفريق، وأمير عبد العزيز المدرب المساعد، إلى جانب عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى، وشهد الاجتماع إعداد تقرير كامل عن حالة اللاعبين وإخطار المدرب الفرنسى به وبحالة اللاعبين وتنفيذ كل لاعب للبرنامج الموضوع له من عدمه.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائي، ومن المقرر أن يُقام لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا أن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.