شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصطفى يونس: اسمي الحقيقي محمد.. مصطفى ده اسم ابني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصطفى يونس نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق عن اسمه الحقيقى وهو محمد حسن حسين يونس ولكن مصطفى هو اسم ابنه وهذا الأمر بسبب أحد أصدقاء والده يدعى مصطفى الشيشينى من مدينة قليوب.

انتقد مصطفى يونس الطريقة التي يتعامل بها مجلس إدارة النادي الأهلي مع نجومه الكبار، على غرار ما حدث مع حسام عاشور ومطالبته بالاعتزال دون احترام تاريخه ومشواره الحافل داخل جدران النادي.

وحذر يونس، أحمد فتحي نجم الفريق الذي لم يحسم بعد مصيره ضمن الأربعة الكبار سواء بالبقاء لموسم أو موسمين أخرين مثلما حدث مع وليد سليمان، أو الرحيل عن صفوف الفريق مثلما هو الوضع مع شريف إكرامي وحسام عاشور.

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وقال يونس لـ فتحي: "بلاش تثق كتير في وعود وكلام فارغ، مبقاش فيه حاجة اسمها مبادئ والكلام الفارغ ده، فيه حاجة اسمها بكام، والنادي اللى شقلب حسام عاشور وهو ابن النادي، يبقى هيعمل معاك أيه وانت أصلا مش من أبناء النادي".

واعتبر يونس أن حظ أحمد فتحي جيد لمشاركته في الفترة الأخيرة بعد إصابة محمد هاني، لكن مع عودة هاني سيكون من الصعب على أحمد فتحي إيجاد فرصة للمشاركة ولن يكون مصيره بعيدا عن نهاية إكرامي وحسام عاشور.