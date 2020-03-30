شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: الأهلى تعامل بشكل احترافى فى ملف الرباعى الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن مسئولو القلعة الحمراء تعاملوا بشكل إحترافى فى ملف التجديد للرباعى الكبار سواء شريف إكرامى أو أحمد فتحى و حسام عاشور ووليد سليمان .

و قال بلال فى تصريح لـ الخليج 365 ، أن شريف إكرامى حدد وجهته و قرار رحيله يحترم خاصة أنه يرغب فى اللعب و إحترام الأهلى لهذه الرغبة أمر جيد ، بينما التجديد لوليد سليمان جاء وفقا لرؤية الجهاز الفنى .

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أما عن تجديد أحمد فتحى ، فيبدو أن الأمر متروج لرغبة الجهاز الفنى و اللاعب خاصة أنه من حقه طلب مبلغ ، مشيرا إلى أن العروض التى عرضها الأهلى على حسام عاشور للإعتزال بمثابة إحترام تاريخ اللاعب .

وبدأت جلسة لجنة التخطيط بالأهلي، برئاسة محسن صالح، مع أحمد فتحى نجم دفاع الفريق لحسم ملف تجديد عقده، الذى ينتهى مع النادى بنهاية الموسم الجارى، وكان مسئولو الأهلى قد أبلغوا أحمد فتحى ووكيله نادر شوقى بموعد الاجتماع ومكانه منذ عدة أيام.

وتعرض إدارة الأهلى على أحمد فتحى إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، وهو نفس البند الذى أكدت إدارة بيراميدز وضعه فى عقد الجوكر حال موافقته على التوقيع له، كما عرض الأهلى على أحمد فتحى التجديد لمدة موسمين، ويحاول اللاعب تقريب وجهات النظر مع الأهلى، خاصة أن رغبته الأولى هى استكمال مسيرته والاعتزال فى القلعة الحمراء شرط التوصل لصيغة اتفاق فيما يخص ملف تجديده.