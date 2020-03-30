شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات تأمينية فى قلعة الزمالك.. تسويق سيسيه والتمسك بساسي وبن شرقي الأهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مسئولي نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور قد استقروا على عدة قرارات تأمينية فى إطار الاستعداد للموسم الجديد مبكرًا فى ظل توقف المسابقات الحالية للحماية من فيروس كورونا المستجد .

ويسعى نادى الزمالك إلى تأمين عدد من اللاعبين والاستفادة من رحيل البعض، حيث يرصد ”الخليج 365” أبرز القرارت التأمينية فى القلعة البيضاء فى التقرير التالى:

قرر مسئولو الزمالك عدم ضم حارس مرمى جديد فى الموسم المقبل، بعد الترشيحات التى تلقاها النادى الأبيض من عدد من وكلاء اللاعبين بشأن ضم حراس جدد.

ويأتى رفض مسئولى الزمالك للترشيحات بشأن ضم حراس جدد نظرًا لامتلاك الرباعى محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحى، وحال رحيل أحدهم سيتم تصعيد حارس رابع من قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء من أجل اكتساب الخبرات.

بينما قرر مسئولو الزمالك، رحيل الإيفواري رزاق سيسيه، جناح الفريق الأبيض المعار إلى الاتحاد السكندري، نهاية الموسم عقب نهاية الإعارة بعد تلقيه عرضًا من إحدى شركات التسويق باستقدام عرض خارجي له مقابل 3 ملايين يورو، ليطلب مرتضى منصور رئيس النادى زيادته إلى 4 ملايين يورو من أجل الموافقة عليه، خاصة أن اللاعب يمتلك في التوقيت الحالي عروض من الإمارات والسعودية إلى جانب عرض الاتحاد السكندري.

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حرص مسئولو الزمالك على غلق ملف الدولى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى، لاعبى الفريق بعد الأنباء الكثيرة المترددة حولهما فى الفترة الأخيرة حيث شددت الإدارة البيضاء إنها تتمسك بالقوام الأساسى بالفريق.

وأكد مسئولو الزمالك أنه لا يوجد نية للتفريط فى جهود أى لاعب خاصة فرجانى ساسى الذى سبق وأكد للإدارة البيضاء إنه يرفض الرحيل عن قلعة ميت عقبة سوى حال وجود رغبة من جانب إدارة النادى بشأن رحيله عن الفريق، لتؤكد إدارة الزمالك له إنه لا يوجد نية حول رحيله ويحرص اللاعب على التواصل فى الوقت الحالى مع الجهاز الفنى وإدارة الكرة لتواجده فى تونس حيث يخوض تدريباته فى المنزل بشكل منتظم نظرا لتوقف النشاط فى التوقيت الحالى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

كما أخطر مسئولو الزمالك، الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، رفض رحيله من قيادة الفريق الأبيض، فى حالة إلغاء بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعد تعليق النشاط الرياضى حتى 15 من أبريل المقبل، مُتمسكين بتواجده فى قيادة الفريق الأبيض بعد النجاحات التى حققها منذ توليه المهمة ومنها التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، بالإضافة لتأهل الفريق إلى منافسات دور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الأبيض الرجاء البيضاوى المغربى.