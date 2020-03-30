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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 30 مارس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الزمالك يرفض رحيل فرجانى ساسى نهاية الموسم، تعليق مفاوضات فيورتينا الإيطالي مع رمضان صبحي بسبب كورونا.

الزمالك يرفض رحيل فرجانى ساسى نهاية الموسم

حرص مسؤولو الزمالك على غلق ملف الدولى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى، لاعبى الفريق بعد الأنباء الكثيرة المترددة حولهما فى الفترة الأخيرة حيث شددت الإدارة البيضاء إنها تتمسك بالقوام الأساسى بالفريق.

تعليق مفاوضات فيورتينا الإيطالي مع رمضان صبحي بسبب كورونا

توقفت مفاوضات نادى فيورتينا الإيطالى مع رمضان صبحى نجم هيدرسفيلد الإنجليزى المعار للنادى الأهلى "مؤقتاً" بسبب الوضع المتدهور فى إيطاليا حالياً بسبب تفشى فيروس كورونا هناك بشكل كبير، الأمر الذى تسبب فى توقف كل الأنشطة.

3750 جنيها قيمة بدلات حكم الـvarفى المباراة الواحدة بالدورى

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رفض مسئولو اتحاد الكرة مساواة حكم تقنية الفيديو بنظيره حكم الساحة فى مباريات الدورى العام، بعدما تم اعتماد اللائحة الجديدة للحكام. وحدد اتحاد الكرة 3750 جنيهاً قيمة البدل الذى يحصل عليه حكم الفيديو فى المباراة الواحدة، بينما يحصل حكم الساحة على 5 آلاف جنيه فى كل مباراة.

الزمالك يحدد 3 مراكز لتدعيمها فى انتقالات الموسم الجديد

حدد مسؤولو الزمالك 3 مراكز لتدعيمها فى فترة الانتقالات المقبلة بصورة أساسية، وعلى رأسها الظهير الأيمن والوسط إلى جانب المهاجم فى حال احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق الأساسى.

الإسماعيلى يستقر على ضم حارس مرمى فى الانتقالات الصيفية

استقر مسئولو الإسماعيلى على التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هذا المركز فى ظل عملية التدوير التى يقوم بها سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بين الثنائى محمد مجدى ومحمد فوزى حارسى الدراويش، ورغم أن مدرب الحراس كان يرفض فكرة التعاقد مع حارس جديد إلا أن تذبذب مستوى الحارسين دفعه للتفكير فى التعاقد مع حارس ثالث .

الزمالك يفحص رد الأهلى على شكوى "كهربا" قبل "الفصل" من فيفا

يكثف مسؤولو الزمالك، الجهود فى الوقت الحالى نحو حسم بعض القضايا المعلقة للنادى الأبيض فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، إلى جانب المحكمة الرياضية الدولية وعلى رأسها قضية محمود كهربا، صانع ألعاب الفريق الذى رحل إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد عقده مع النادى ثم انضم للأهلى، لذا يبحث مسؤولو الأبيض، موقف قضية كهربا فى الوقت الحالى.

الأهلي يرفض ربط صفقة ظهير بيراميدز بتجديد أحمد فتحي

رفضت لجنة التخطيط بالأهلى الربط بين التعاقد مع رجب بكار، ظهير أيمن بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وتجديد عقد أحمد فتحى، نجم دفاع الفريق الأحمر، وذلك فى ظل الاقتناع التام بقدرات رجب بكار والاستفادة منه بشكل كبير حال النجاح فى ضمه.