شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وردة يتحدى حظر كورونا بالجرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عمرو وردة، المحترف فى صفوف لارسيا اليونانى، صورا له أثناء الجرى فى أحد المتنزهات عبر صفحته الشخصية على إنستجرام متحديا حظر كورونا.



عمرو وردة

عمرو وردة

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و يشهد الدورى اليونانى المحترف فى صفوفه عمرو وردة فترة توقف مثل باقى دوريات العالم من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد .

ووفقا لصحيفة "نوفا سبورت" اليونانية فإنه من المتوقع أن يعود النجم المصرى عمرو وردة لصفوف فريق باوك، بداية من الموسم المقبل، حيث يرى مسئولى باوك أن وردة قادر على إعطاء حلول هجومية للفريق في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن إدارة باوك، تنوى تقديم عقدا جديدا للنجم المصرى، صاحب الـ26 عاما، والذى ينتهى عقده الحالى مع النادى، فى صيف 2021.

خاض وردة هذا الموسم 23 مباراة مع فريق لاريسا، في جميع المسابقات، سجل 7 أهداف وصنع 6.

وكان وردة، قد انضم لصفوف فريق باوك، فى يناير 2017، قادما من فريق بانياتوليكوس، بعقد لمدة 3 سنوات ونصف.

وكان ”الخليج 365” قد أكد فى وقت سابق أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، استقر على استبعاد عمرو وردة فى ظل تواجد أكثر من لاعب في مركزه، وعلى رأسهم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز وثنائى الأهلي حسين الشحات ومحمد مجدى قفشه، إلى جانب عدم رغبة الجهاز الفني فى ضم اللاعب لعدم إثارة الجماهير خاصة بعد واقعة التحرش وأزمته مع المنتخب في بطولة أمم أفريقيا 2019 للكبار، التى استضافتها مصر، والتي كانت من الأسباب في خروج الفراعنة من دور الـ16 للبطولة على يد منتخب جنوب أفريقيا.