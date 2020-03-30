شكرا لقرائتكم خبر عن تماسيح النيل وذئاب الجبل والغزلان.. ألقاب تستمد منها الأندية قوتها في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقاب الأندية المصرية هي أبرز هدية من عشاقها ومشجعيها، تقديرًا للأداء الذي يقدمه اللاعبون، أو ارتباطًا بعلامة أو رمز أصيل في نشأة كل ناد على حدة، وبناء على ذلك اكتسبت الأندية شهرتها وباتت لها بدل اللقب الواحد ألقاب عديدة تستوحي منها الجماهير حماس التشجيع في اللقاءت الساخنة وتلهب به حماس اللاعبين لبذل الجهد واللعب بروح ورجولة على المستطيل الأخضر.

ومن بين أندية الايجيبشن ليج بعض الألقاب التي ارتبطت برموز القوة مثل المارد الأحمر، لقب النادي الأهلي والذي تردده الجماهير الأهلاوية لرفع درجة الحماس باستمرار، والفارس الأبيض لقب نادي الزمالك والذي ارتبط بالأخلاق والروح الرياضية التي يتميز بها الفرسان.

وألقاب عديدة انتشرت بين الجماهير ولكن، كان من بينها ثلاثة ألقاب جمعتها درجة من الشبه والقرابة، مثل تماسيح النيل وذئاب الجبل والغزلان، لأنها ارتبطت بثلاث حيوانات، لكل منهم دلالة وهدف محدد وهو ما نعرضه في السطور التالية.

تماسيح النيل، وهو لقب نادي أسوان والذين عرفوا أيضًا بزهرة الجنوب، ولكن دائمًا يستخدم اللقب الأول لبث روح العزيمة والإصرار في اللاعبين، ولأن أسوان هي منبع نهر النيل في مصر واشتهرت بوجود التماسيح النيلية والتي يبدو أن أهلها ألفوا التعامل معها بشكل ما، ليتخذ فريق أسوان ذات اللقب ليبثوا في اللاعبين روح الإصرار بقوة التماسيح ومكرها حتى الوصول إلى هدفها.

Advertisements

الغزلان، وهو لقب أندية وادي دجلة، ويعتبر من أول الأندية الخاصة في مصر، وأطلق عليه اسم الغزلان نسبة إلى المحمية الطبيبعة التي يمتلكها النادي والتي تضم عددًا من الأنواع المميزة من الحيوانات أبرزها الغزلان، وربما كان هذا اللقب كناية عن اللعب الجمالي والمرونة على المستطيل الأخضر وهذه أهم الصفات التي تميز الغزلان .

أما ذئاب الجبل فهو لقب المقاولون العرب، ويعد هذا الاسم منسوبًا إلى قلعة الجبل الأخضر معقل الفريق ويرمز لقوة لاعبيه أيضًا، ويشغل النادي مساحة 70 فدانا، على هضبة عالية بمنطقة الجبل الأخضر، ويمتلك نادي المقاولون تاريخًا ناصعًا، حيث نافس الأهلي والزمالك محلياً وأفريقياً وحصد بطولة الدوري العام وكأس مصر دوري أبطال أفريقيا، وما زال حتى الآن ذئاب الجبل يكافحون لاستعادة أمجادهم وتتميز مبارياتهم أمام الأندية الكبرى بالندية والصلابة.