شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يتابع وصول الدعم للأسر المتضررة من كورونا ضمن مبادرة تحدى الخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص سعد سمير، مدافع النادى الأهلى، على متابعة إجراءات وصول الدعم للأسر المتضررة من كورونا والسيول ضمن مبادرة تحدى الخير التى أطلقها فى وقت سابق، ومنذ أيام قليلة أشاد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتلك المبادرة من أجل مساعدة الأسر المتضررة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكتب "فيفا"، عبر موقعه الرسمي، أنه فى الكرة المصرية أصبح "خصوم الأمس أصدقاء اليوم.. الأهلى والزمالك يد واحدة ضد فيروس كورونا"، مضيفا "لا يهم الآن أى نادٍ تشجع، اليد باليد والكل أصبح واحد. نجوم أكبر وأعرق ناديين الأهلى والزمالك أعلنوا أنها ساعة العمل وأنه حان وقت العطاء".

وأضاف الموقع، "بدأت مبادرة تحدى الخير عند سعد سمير الذى أعلن تكفله بالإنفاق على 20 أسرة خلال الفترة المقبلة وحتى انتهاء الأزمة وأعلن تحديه لمجموعة من زملائه من لاعبى الناديين".

وواصل موقع الفيفا "انطلقت مبادرته ككرة الثلج لتشمل العديد من نجوم كرة القدم المصرية: طارق حامد، أحمد فتحي، محمد الشناوي، محمود كهربا، عمرو السولية، وائل جمعة، شريف إكرامي، شيكابالا، ميدو، أحمد حجازي، تريزيجيه، أحمد حسن كوكا والعديد من اللاعبين الذين ينضون إلى التحدى بشكل يومى".

واختتم الاتحاد الدولى لكرة القدم "المئات وربما الآلاف من العائلات ستستفيد من هذا التحدى الذى أظهر الوجه الجميل للشعب المصرى عندما تشتد الأزمات".

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وفى وقت سابق، قال سعد سمير مدافع النادى الأهلي، إن المبادرة التى أطلقها وبعض اللاعبين لمساعدة الأسر التى تضررت من السيول التى شهدتها مصر الفترة الماضية، والتى ستتضرر من البقاء فى المنازل من أصحاب الحرف اليومية، هى واجب وإحساس طبيعى وأى شخص يشعر بها وهى ظروف خارجة عن إرادة الجميع، موجها الشكر للمسئولين على القرار التى اتخذتها الحكومة لحماية المواطنين ومصر، وأن هذا التحدى هو تحدى فى الخير.

وأضاف سعد سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك الكثير من النجوم تشارك فى الحملة، وتخطت المساعدات 1000 أسرة، وهناك أسر ستستمر مساعدتها لمدة شهر، وهناك لاعبين تكفلوا بمساعدات لمدة 3 أشهر، حيث تم تخصيص جزء للمستشفيات التى تعالج الفيروس، وهناك مساعدات تتقدم للمتضررين من السيول، وهناك لاعبين قرروا التواصل مع جمعية رسالة التى تجمع التبرعات، وهناك أخرين فضلوا أن يعطوه المبالغ التى سيتبرعون بها للمبادرة.

وأوضح سعد سمير، أن المبادرة تستهدف تقديم المساعدات لأكبر عدد من ممكن من الأسر التى تحتاج إلى المساعدة، وهذا أقل تصرف يمكن تقديمه لمصر ولأهلها.

وكان سعد سمير لاعب النادى الأهلى قد أطلق مبادرة لتقديم المساعدات لعلاج فيروس كورونا، ولتقديم المساعدات للمتضررين من السيول التى شهدتها مصر الفترة الماضية، حيث شارك فى المبادرة عدد كبير من اللاعبين، أبرزهم طارق حامد ووليد سليمان ومحمود علاء وأحمد فتحى وغيرهم.









وأوضح سعد سمير، أن المبادرة تستهدف تقديم المساعدات لأكبر عدد من ممكن من الأسر التي تحتاج إلى المساعدة، وهذا أقل تصرف يمكن تقديمه لمصر ولأهلها.

وكان سعد سمير لاعب النادي الأهلي قد أطلق مبادرة لتقديم المساعدات لعلاج فيروس كورونا، ولتقديم المساعدات للمتضررين من السيول التي شهدتها مصر الفترة الماضية، حيث شارك في المبادرة عدد كبير من اللاعبين، أبرزهم طارق حامد ووليد سليمان ومحمود علاء وأحمد فتحي وغيرهم.