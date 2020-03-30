انت الان تتابع هل تمنى فريق "ريد بول" فعلا إصابة سائقيه بفيروس كورونا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سائق فريق "ريد بول" ماكس فيرشتابين.

حقيقة أم شائعات؟ ففي الوقت الذي يحصد فيروس كورونا آلاف الأرواح ولم يعد على ما يبدو يفرق بين الشباب والشيوخ، ظهرت تقارير بأن قيادة فريق "ريد بول" تتمنى أن يصاب سائقي الفريق بالفيروس، فهل ذلك صحيحا؟ وكيف ذلك؟

ليست مزحة وإنما حقيقة، فقد كشف موقع "موتور شبورت" الألماني أن رئيس فريق "ريد بول" للفورمولا1، يرغب في إصابة سائقي فريقه بفيروس كورونا المستجّد عمدا وليس هذا فقط وإنما كان ينوي إنشاء ما أطلق عليه "مخيم كورونا" حتى يصاب جميع سائقي الفريق، لماذا؟ لأن النادي وتحديدا رئيسه هيلموت ماركو يعتبرها الطريقة المثلى للحصول على مناعة جماعية لفيروس ومن تمّ "حماية" فريقه من مرض لم يتوصل الأطباء إلى غاية اللحظة للقاح ضده.

وكانت هناك أخبار متداولة أن رئيس "ريد بول" كان قد أوصى السائق ماكس فيرشتابين بالعمل على الإصابة بفيروس كورونا. وهذا الأمر أكده ماركو بنفسه في تصريحات إعلامية شرح فيها وجهة نظره الغريبة للتعامل مع الفيروس، طالما"يتوفر الفريق على جميع الإمكانيات الطبية لمعالجة السائقين". ويقول: "يضم الفريق رجالا في مقتبل العمر وفي أتمّ الصحة. ومهما حصل، هناك استعدادات قوية، وهكذا يمكننا ربما الاستعداد بشكل أفضل لبطولة صعبة، عندما تنطلق".

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ويضيف المتحدث: "لدينا أربعة سائقين في سباقات فورمولا وان، وثمانية أو عشرة من سائقي الصف الثاني من اليافعين". وتابع: "كانت لدينا فكرة إنشاء مخيم، حيث نقضي فترة رائعة روحيا وجسديا. وبالطبع ستكون الظروف مثالية، لو جاءت العدوى".

الجدير بالذكر أن رئيس النادي يبلغ من العمر 76 عاما، أي أنه من الفئة العمرية الأكثر تهديدا من خطر الفيروس الجديد، وهو مؤمن بنظرية المناعة الجماعية، تماما كما راهنعليه قبله رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قبل إصابته هو نفسه بالفيروس.

أما فكرة إنشاء "مخيم كورونا" فقد قوبلت برفض شديد، يقول ماركو، مشيرا إلى أن ماكس فيرشتابين يشعر بخوف وصفه الأول بـالـ"هيستيري" من الإصابة بكورونا.