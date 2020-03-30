الامارات | لجنة الحكام في اتحاد الكرة تقرر تفعيل لائحة العقوبات المالية بحق قضاة الملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام في اتحاد الكرة تقرر تفعيل لائحة العقوبات المالية بحق قضاة الملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم اليوم الإثنين اجتماعها الأول منذ تشكيها الجديد عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة علي حمد البدواوي، وبمشاركة سالم عبدالله الشامسي نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة، ورحب علي حمد البدواوي بأعضاء اللجنة متمنياً لهم جميعاً التوفيق والنجاح في مهامهم والتعاون والعمل ضمن فريق عمل واحد بهدف تطوير منظومة التحكيم في كرة الإمارات.

ووافقت اللجنة على تفعيل اللائحة المالية الخاصة بالخصومات والعقوبات للحكام فور استئناف النشاط الرياضي وعمل بعض التعديلات عليها بما يتوافق مع استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، وأوصت باستمرارية التواصل مع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم نحو

الاستعانة بمحاضرين دوليين خلال الدورات التدريبية والمعسكرات الداخلية والخارجية وورش العمل وذلك من منطلق تبادل واكتساب الخبرات اللازمة لمنتسبي التحكيم.

وكلفت اللجنة إدارة الحكام بتقديم خطة عمل شاملة ومتكاملة لتطوير سلك التحكيم خلال الأربعة سنوات القادمة على أن يشمل جميع عناصر المنظومة التحكيمة من محاضرين ومقيمين ومدربين وحكام.

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واطلعت اللجنة على نتائج المشاركين بدورة الحكام المستجدين التي عقدت أخيرا ورفعت توصية إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة لاعتماد نتائج 28 حكماً مستجداً لتلك الدورة، كما رفعت توصية أخري باعتماد ترقية 9 حكام من الدرجة الثانية للدرجة الأولى، و 6 حكام من الدرجة الثالثة للدرجة الثانية، و6 حكام من المستجدين للدرجة الثالثة ، كما أطلعت اللجنة كذلك على تقرير مدير إدارة الحكام بشأن العمل الفني للإدارة خلال الفترة الحالية التي تشهد توقف النشاط الرياضي بالدولة الذي تضمن استخدام إدارة الحكام لنظام التعليم عن بعد، بالإضافة لمواد تحليل فني لحالات تحكيمية.

وقررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية لإدارة العمل الفني لحكام الفريق الأول وحكام المجموعة الثانية ومقيمي الحكام، بالإضافة لفريق عمل لحكام المراحل السنية، وفريق عمل لحكام كرة قدم الصالات والشاطئية، وفريق عمل لحكمات كرة القدم.

وأوصت اللجنة باستمرارية متابعة تدريبات الحكام واستعداداتهم عبر أجهزة ( Polar ) وتواصلهم بصفة مستمرة مع مدربي اللياقة البدنية بالإدارة .