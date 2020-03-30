«فورلان» ينصح «كافاني» بالانتقال إلى بوكا جونيورز

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نصح قائد منتخب أوروجواي ولاعب مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد السابق دييجو فورلان مواطنه إيدنسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني في الصيف.

وينتظر أن يرحل «كافاني» عن ملعب حديقة الأمراء في يونيو القادم مع انتهاء عقده مع النادي الباريسي.

ويعتقد «فورلان» أن بوكا جونيورز سيكون خيارًا مثاليًا لزميله السابق في منتخب السيليستي، موضحًا، في حوار لراديو «AM1030»: «كافاني سيكون إضافة حقيقية لبوكا جونيورز لأنه لاعب كبير».

وأضاف: «بالتأكيد، فيما يتعلق بالراتب سيكون بعيدًا تمامًا عن ما يتقاضاه في أوروبا الآن، إلا أنه إذا كان إيدي ينظر للعوامل الرياضية وليست المادية، فسيراه كتحدي كبير».