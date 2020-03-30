شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو من الحجر المنزلي: أدعو العالم إلى شكر الله على 3 أشياء والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة داعمة أخرى بعد انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال النجم البرتغالي من داخل الحجرالمنزلي وبرفقة أطفاله: «في هذه اللحظة الصعبة للعالم كله، دعونا نشكر الله على الأشياء المهمة صحتنا وعائلتنا وأحبائنا، ابق في المنزل ودعنا نساعد جميع العاملين في مجال الصحة الذين يقاتلون لإنقاذ الأرواح».

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