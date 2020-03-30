شكرا لقرائتكم خبر عن مولر يقترب من تجديد عقده مع بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني لتقديم عقد جديد يمتد لعامين لنجم الفريق توماس مولر.
وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ30 عامًا في صيف العام الجاري، إلا أن العملاق البافاري يرغب في تجديد عقد اللاعب والاحتفال به في أليانز أرينا.
وشارك الدولي الألماني في 25 مباراة مع بايرن ميونخ هذا الموسم بالدوري الألماني أحرز خلالهم 6 أهداف وصنع 16.
وكان توماس مولر قد نشأ في أكاديمية بايرن ميونخ قبل تصعيده للفريق الأول في موسم 2009-2010، ونجح في تحقيق العديد من الإنجازات بقميص البافاري كالدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر الألماني بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا.
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