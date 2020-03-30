شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «يويفا» يدافع عن قرار لعب مباراة أتالانتا وفالنسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دافع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين عن قرار المضي قدمًا في لعب مباراة أتالانتا وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا بحضور الجماهير وهي المباراة التي وصفها عمدة مدينة بيرجامو الإيطالية بالقنبلة البيولوجية.

وكانت العديد من الاتهامات قد وجهت إلى تلك المباراة كأحد أسباب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا وإسبانيا.

وقال تشيفرين، حسب موقع "جول" العالمي: "لم يعلم أحد أن لومباردي ستكون بؤرة الوباء، فمن نحن لنقول إن المباراة لا يجب أن تمضي قدمًا؟ نحن اتبعنا نصيحة السلطات دائمًا ولم يكن بوسعنا فعل شئ".