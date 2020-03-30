شكرا لقرائتكم بيراميدز و 16 مليون جنية وراء تعطيل تجديد أحمد فتحى للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من أحمد فتحي لاعب الأهلي ، ان سبب فشل جلسة تجديد تعاقد اللاعب مع إدارة الأهلي التي أقيمت اليوم، هو العرض المقدم من نادي بيراميدز والذي اقترب من التوقيع مع اللاعب بعد انهاء الاتفاق علي كافة الأمور.

وجاء عرض بيراميدز بحصول احمد فتحي علي 16 مليون جنيه صافي خالصة الضرائب ونسبة المشاركة لمدة موسمين ، وان اللاعب ووكيله نادر شوقي انهيا الاتفاق مع إدارة بيراميدز علي كافة الأمور والتفاصيل التعاقدية، وان إدارة الأهلي قدمت للاعب اعلي قيمة عقد داخل الفريق وهي ما يقرب من 11 مليون جنيه ، لمدة موسمين، خالصة الضرائب، الا انه رفض، وتم اعفاءه من نسبة المشاركة أيضا بناءا علي رغبته ولكنه رفض أيضا وطلب مهلة 48 ساعة للتفكير.

وعلم " الخليج 365 " أن احمد فتحي طلب المهلة للعودة الي مسئولو بيراميدز وانهاء التعاقد رسميا، وفي حالة انهاء التعاقد مع بيراميدز سيتم رفض عرض الأهلي والتوقيع لبيراميدز.

وعقدت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، فى حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، جلسة صباح اليوم مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وعرضت اللجنة التجديد للاعب بمقابل يليق بخبراته، وطلب الجوكر 48 ساعة مهلة للرد وحسم الأمر.

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وعرضت إدارة الأهلى على أحمد فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، وهو نفس البند الذى أكدت إدارة بيراميدز وضعه فى عقد الجوكر حال موافقته على التوقيع له، كما عرض الأهلى على أحمد فتحى التجديد لمدة موسمين، ويحاول اللاعب تقريب وجهات النظر مع الأهلى، خاصة أن رغبته الأولى هى استكمال مسيرته والاعتزال فى القلعة الحمراء شرط التوصل لصيغة اتفاق فيما يخص ملف تجديده.