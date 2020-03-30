شكرا لقرائتكم اتحاد الكاراتيه التقليدى ينفذ فكرة التدريب "online" لتأهيل المدربين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد المصرى للكاراتيه التقليدى برئاسة المستشار رامى المكاوى، تطبيق نظام "التدريب عن بعد" خلال الفترة المقبلة فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر عقب انتشار فيروس كورونا المستجد والذى ضرب العالم فى الفترة الأخيرة.

ووقع اتحاد الكاراتيه التقليدى مبادرة التدريب "online" مع نقابة المهن الرياضية برئاسة الدكتور فتحى ندا لتفعيل مبادرة التدريب "عن بعد" خلال الفترة المقبلة.

ووكان رئيس اتحاد الكارتيه التقليدى قام بالتنسيق مع نقابة المهن الرياضية خلال الفترة الماضية، واتفق على تنفيذ فكرة التدريب "عن بعد" وتنظيم دورة اساسية لمدربين الكاراتيه التقليدى بالاكاديميات وإعادة تأهيلهم خلال فترة توقف النشاط.

وأعلن رامى المكاوى استعدادا اتحاد الكاراتيه التقليدى لتنفيذ فكرة التدريب "online" واستعداد الاتحاد لتوفير جميع الطروف لتنفيذ هذه الفكرة ووضع جميع إمكانيات اتحاد الكاراتيه التقليدى لإنجاح هذا الأمر لتأهيل الكوادر.

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ويتابع اللواء جمال الطحلاوى المدير التنفيذى للاتحاد تنفيذ الفكرة مع نقابة المهن الرياضية وخطة العمل بها خلال الفترة المقبلة.

ويعتبر الكاراتيه التقليدى أول اتحاد مصرى يعلن عن تنفيذ هذه الفكرة "التدريب عن بعد" خلال فترة توقف النشاط الحالية.