شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: فايلر أنقذ الأهلي من دوامة.. ويستحق تمثال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق مصطفى يونس نجم الكرة المصرية السابق على رغبة الأهلي في تمديد عقد المدرب السويسري رينيه فايلر بعد المستوى الذى يقدمه مع المارد الأحمر محليا وقاريا هذا الموسم، رغم الإخفاق في حصد لقب السوبر المصري الأخير أمام الزمالك في الإمارات.

إدارة الأهلي ترغب في الإبقاء على رينيه فايلر المدير الفني للفريق ( ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال) لذا قررت الأدارة رفع راتب المدرب السويسري ومعاونيه من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً في الموسم المقبل وذلك خلال المفاوضات التى سيقودها محمود الخطيب رئيس النادي مع المدرب السويسري في غضون أيام قليلة مقبلة .

وقال مصطفى يونس في تصريحات خاصة: "فايلر صنع إنجازات مع الأهلي، ممكن متكونش إنجازات على صعيد البطولات والألقاب حتى الآن، لكن يحسب له أنه أنقذ الفريق من دوامة خطر كبيرة كان يعيشها المارد الأحمر قبل تولي المدرب السويسري المهمة".

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وتابع يونس: "بص على حالة الأهلي قبل وبعد فايلر، البطولات كدة كدة جايه طالما في طريقة شغل سليمة، الراجل ده يستحق تمثال في الأهلي مش بس تجديد عقده، وأعتقد أن حفاظه على سجل الأهلي خاليا من الهزائم بعد 17 مباراة ده مؤشر لحقبة تاريخية ينوى عليها فايلر مع الأهلي".

وإستقرت إدارة الأهلي على رفع راتب المدير الفني إلى 200 ألف دولار أي ما يقرب من 3 ملايين جنيه شهرياً على أن يتم رفع هذا المبلغ بنسبة 10 % في الموسم بعد المقبل، وترغب إدارة الاهلي في تجديد عقد فايلر خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب إنتشار "فيروس كورونا"، ومن المقرر أن يتم تجديد العقد لمدة موسم أخر بخلاف الموسم المقبل ليستمر عقد فايلر مع الفريق موسمين مقبلين بعد الموسم الجاري خاصة ، وترى إدارة الاهلي أن تجربة فايلر مع الفريق جيدة حتى الأن فالمدرب تولّى تدريب الفريق في سبتمبر الماضي وحصد معه السوبر المحلي (نسخة 2019 ) على حساب الزمالك ويعتلي قمة الدوري حالياً وصعد بالفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فيما خسر لقب السوبر المحلي ( نسخة 2020 ) مؤخراً أمام الزمالك بضربات الجزاء .