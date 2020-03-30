شكرا لقرائتكم الكل يعمل للقضاء على الوباء.. توتنهام يسخر جهود ملعبه لمواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الاثنين، تقديم ملعبه لخدمة الأغراض الطبية فى العاصمة الإنجليزية لندن في ظل تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأدى تفشي فيروس كورونا إلى توقف النشاط الكروي في إنجلترا وغالبية دول العالم مما حفز بعض الأندية على عرض تقديم ملاعبها من أجل محاربة انتشار المرض على غرار ما فعل ريال مدريد الاسباني.

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وأكد النادي الإنجليزي أنه أجرى محادثات مع مجلس مدينة هارينجي ومسؤولي الشؤون الصحية لتحقيق الاستغلال الأمثل لملعب النادي، وأن هناك عدد من الأفراد يستضيفهم توتنهام بالفعل على أرض عشبه الأخضر في الفترة الحالية.

وقال دانييل ليفي رئيس توتنهام: "نؤكد التزامنا تجاه المجتمع الأوسع، وتبرز أهمية هذا الأمر في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، نشعر بقدر كبير من الفخر للمساهمة في ذلك".