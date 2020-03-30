شكرا لقرائتكم 5 أجانب فضلوا البقاء في مصر عن العودة لبلادهم في فترة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فضل أكثر من لاعب ومدرب يعملون في الدوري المصري على البقاء داخل المحروسة بدلا من العودة إلى بلادهم لقضاء فترة الحجر الصحي مع توقف النشاط الرياضي لظروف انتشار فيروس كورونا ، الذي ضرب غالبية دول العالم، وامتد أثره إلى توقف الأنشطة الرياضية في مختلف دول العالم.

ورغم منح مسئولو الأندية الحرية للمدربين واللاعبين في السفر لبلادهم وقضاء فترة الحجر مع أسرهم وفي بلادهم، إلا أنهم فضلوا البقاء في مصر وعدم العودة لبلادهم، خاصة مع علمهم أن السفر من شأنه بقائهم في الحجر الصحي مدة 14 يوما من أجل الاطمئنان على خلوهم من الوباء المتفشي، ضمن الإجراءت الوقاية التي تتخذها غالبية دول العالم في مطاراتها.

وفرضت وضعية انتشار فيروس كورونا بقاء عدد من اللاعبين في مصر دون مغاردتهان بسبب إغلاق المطارات وتعليق رحلات الطيران وبين خشية اللاعبين من الخضوع للحجر الصحي فور الوصول إلى بلادهم، وهو ما فرض على البعض البقاء الاختياري أو الإجباري في مصر.

ولعل أبرز من فضل البقاء في مصر السويسري المدير الفني للأهلي ومعاونيه والذي اختار البقاء في مصر عن العودة لبلاده التي تفشي فيها فيروس كورونا وضرب الآلاف وارتفعت حالات الإصابة في بلاده، لذا فضل البعد عن الظروف الصعبة التي تعيشها بلاده ليقضي فترة العزل الصحي في فندق إقامته في مصر.

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كما اختار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي البقاء في مصر عن العودة لفرنسا، على أمل أن يتحسن الوضع ويقود تدريبات الفريق الأبيض، لاسيما وأن الظروف في بلاده غير مستقرة وأكثر صخبا من الوضع القائم في مصر فيم يخص تفشي كورونا، وهو ما جعله يقى في محل إقامته بالقاهرة.

كما قرر التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي البقاء في مصر وتراجع عن العودة لبلاده والذي كان محددًا له اليوم بناءً على طلبه بالتنسيق مع السفارة التونسية بالقاهرة، وجاء تراجع معلول بعدما علم أنه فور وصوله إلى تونس سوف يمكث بالحجر الصحي لمدة أسبوعين كإجراء احترازي في ظل جائحة كورونا التي تسود العالم حاليًا.

وكان الأهلي قد وافق على رغبة معلول بالعودة إلى بلاده للاطمئنان على أسرته في ظل الأوضاع الراهنة بعد ترتيب كافة الأمور مع السفارة التونسية بالقاهرة.

وعلى نفس المنوال قرر المالي اليو ديانج والنيجيري جوينور أجايى البقاء في مصر رغم أنهما كانا ينويان السفر في أجازة قصيرة خلال الفترة الماضية، لكن ظروف إغلاق المطارات على مستوى العالم، بالإضافة إلى فرض إدارة الأهلي على كل عناصر الفريق الالتزام بالإقامة في منازلهم منعت اللاعبان من التحرك، أو مغادرة القاهرة، ويحرص الثنائي إجراء اتصالات مكثفة بأسرهم في مالى ونيجيريا، من أجل الاطمئنان عليهم في ظل الظروف الراهنة.