شكرا لقرائتكم حسن مصطفى: نقاتل بقوة لعدم تأجيل كأس العالم لليد 2021 فى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد انه يقاتل بكل قوة من اجل عدم تأجيل كأس العالم 2021 المقرر اقامته فى مصر .

واشــار مصطفى إلى ان الاتصالات والمفاوضات لا تنقطع مع قيادات الرياضة فى العالم وعلى رأسهم صديقه الالمانى تتوماس باخ رئيس اللجنة الاولمبية الدولية،موضحا أنه طلب منه الابـقـاء على المسابقات الرياضية الكبرى فى العالم دون تغيير موعدها، خاصة انبعد تأجيل الاولمبياد اصبح الجدول العالمى مزدحما خـلال العام المقبل الـذى من المقرر اقامة دورى الابطال الاوروبى فيه وهى بطولة كبيرة وتخطفالاهتمام العالمى بالاضافة إلى الاولمبياد وتسبقها التصفيات المؤهلة ايضا لليابان.

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وشـــدد دكـتـور حسن مصطفى انــه حتى الان متمسك باقامة البطولة فـى موعدها، الا اذاطلبت مصر التأجيل نظرا لتوقف حركة العمل فى الملاعب المقرر استضافتها للمونديال بسبب فيروس كورونا، وأوضح مصطفى ان الرؤية ستتضح اكثر خلال الفترة المقبلة عالمياوان الجميع ينتظر قرارات منظمة الصحة العالمية،

واضاف انه يتابع حركة الوباء العالمية ساعه بساعة ، ويبحث جميع المستجدات، واشـــار إلــى تفاؤله ، بالارقام الخاصة بانتشار الوباء فى مصر مقارنة بأوروبا التى يضربها بعنف، وقال الحمد الله الوضع آمن فى مصر جدا، وانا متواجد حاليا فى ام الدنيا ، ويتابع من خلالها كل المتغيرات، واتمنى ان تعبرالازمة وتعود الامور إلى افضل مما كانت عليه باذن الله.

واشار إلى انه من خلال متابعته الاستعدادات للمونديال قبل التوقف كانت تسير بشكل جيد ولكنهناك بعض الضرر نتيجة التوقف المؤقت ونتمنى الا يطول، وكما اكـدت فى السابق الوضع ثابت ، ونحن متمسكون بذلك الا لو طلبت مصر التأجيل،وعلى الصعيد الدولى لن يستطيع احـدا الجزم بإى حقيقة او اتخاذ اى قرار صارم دون الرجوعلمنظمة الصحة العالمية واللجنة الاولمبية الدولية، وانا شخصيا اتمنى ان تسير الامور بشكل طبيعى ولا نتخذ اى قرار اضطراري.