شكرا لقرائتكم أستون فيلا يعاقب زميل المحمدى وتريزيجيه بعد اختراق قواعد العزل الصحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر نادى أستون فيلا الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى أحمد المحمدى ومحمود حسن تريزيجيه، توقيع عقوبة على قائد "الفيلانز" جاك جريليش بسبب مخالفته تعليمات العزل الصحى المفروضة على اللاعبين بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

وذكر أستون فيلا في البيان الذى نشره على موقع الرسمى، أنه يشعر بخيبة أمل عميقة بعد تجاهل جريليش تعليمات الحكومة بشأن البقاء في المنزل بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن قائد الفريق قرر مغادرة منزله وهو تصرف خاطئ وغير ضرورى على الإطلاق.

أضاف بيان أستون فيلا أن النادى قرر تغريم اللاعب بمبلغ مالى لصالح مؤسسة المستشفيات الجامعية الخيرية في برمنجهام.

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وكان تقارير صحفية إنجليزية، أكدت أن الشرطة فتحت تحقيقا بعد تسبب جريليش لاعب أستون فيلا فى حادث تصادم على الرغم من حالة العزل المفروضة على الجميع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى، كشف بيبي رينا حارس مرمى أستون فيلا، فى وقت سابق عن ظهور أعراض فيروس كورونا عليه عقب تفشى الفيروس في المملكة المتحدة وكل أنحاء الألم مؤخرًا وارتفاع عدد المصابين والوفيات في الوقت الذى تفرض فيه كل الدول حظرًا على مواطنيها بضرورة البقاء في المنزل.

وقال رينا فى تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "لقد عانيت من أعراض مرتبطة بالفيروس حيث أعاني من السعال الجاف وارتفاع كبير في درجات الحرارة وصعوبة التنفس هذا الأسبوع". لكني أشعر بتحسن الآن.

وتابع الحارس البالغ من العمر 37 عامًا: "أتابع الأخبار باستمرار في إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا. لدي الكثير من الأشخاص المقربين مني في كل مكان ولهذا السبب أنا مهتم بمعرفة ما يجري والقرارات الجديدة التي يتم اتخاذها."