شكرا لقرائتكم اتصالات بين وزير الرياضة والجنايني للترتيب لانتخابات الجبلاية المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه على تواصل دائم مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بصفة مستمرة لمعرفة موعد انتخابات الجبلاية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أشرف صبحى خلال تصريحات إذاعية أن أحد البنود الهامة التي أتت بها عمل اللجنة الخماسية الانتخابات القادمة وحاليا ننتظر تحديد الاتحاد الدولى لكرة القدم " الفيفا " موعد اقامة الانتخابات في ضوء قانون الرياضة أيضا وذلك قبل أنهاء اللجنة عملها بشكل رسمي.

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تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن موعد عودة النشاط الكروي من جديد بعد التوقف بسبب كورونا شأنه شأن بقية الأنشطة في مصر، ومسألة العودة ستكون لكل رياضة على حده، لأن كل لعبة لها شأنها وظروفها الخاصة، وكما كانت تعليمات الرئيس والحكومة المصرية بأن صحة المواطن أولا، والاهتمام بالشأن والمواطن المصري في المقام الأول، وما يسري على كل القطاعات في مصر يسري على الرياضة، والحمد لله مصر تقدم أداءا رائعا في التعامل مع فيروس كورونا، والعالم كله متوقف وسيعود من نفس النقطة وموعد استئناف النشاط مرتبط بالحالة العامة لمصر فيما يخص كورونا.

وأشار وزير الشباب والرياضة أنه تم التنسيق اليوم مع وزارتي الخارجية و الطيران وكذلك السفارة المصرية في واشنطن لإعادة الرياضيين المصريين العالقين هناك.

وكشف أشرف صبحى موقف ستاد القاهرة وتأجيل الصيانة بسبب أستضافة مباريات الاهلى و الزمالك الافريقية قائلا "الاتحاد الإفريقي علق مباريات شهر مارس للمنتخبات وفي مايو المقبل سيكون هناك بطولات الأندية الإفريقية، لهذا لابد من التأكد من الكاف من موعد عودة مباريات الأندية أولا، ولو هناك استئناف بالتأكيد سنؤجل صيانة أرضية ستاد القاهرة الدولي، وزراعة بذرة النجيلة الصيفي لفترة أخرى مع الشركة الأجنبية، لاستضافة لقائي الاهلي والزمالك في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا".