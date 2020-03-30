شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حكاية 3 أهداف صنعت شعبية أحمد فتحى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، اجتماعًا صباح اليوم مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري، وعرضت اللجنة التجديد للاعب بمقابل يليق بخبراته، وطلب اللاعب 48 ساعة للرد وحسم الأمر.

وعرضت إدارة الأهلى على أحمد فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، وهو نفس البند الذى أكدت إدارة بيراميدز وضعه فى عقد الجوكر حال موافقته على التوقيع له، كما عرض الأهلى على أحمد فتحى التجديد لمدة موسمين، ويحاول اللاعب تقريب وجهات النظر مع الأهلى، خاصة أن رغبته الأولى هى استكمال مسيرته والاعتزال فى القلعة الحمراء شرط التوصل لصيغة اتفاق فيما يخص ملف تجديده.

وينتظر مسئولو الأهلى حسم ملف تجديد أحمد فتحي، خاصة بعدما تأجلت جلسة التجديد أكثر من مرة، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم هذا الملف حالياً مُستغلين فترة توقف الدورى بسبب انتشار فيروس "كورونا"، ويترقب الجميع فى الشارع الكروى المصرى.

فتحي خاض مع الأهلي 338 مباراة، نجح في إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر.

وعلى مستوى الألقاب، أحرز أحمد فتحى 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدوري و3 ألقاب دوري أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقي و3 ألقاب للسوبر المصري ولقب كأس مصر مرة واحدة.

وعلى مستوى الأهداف يملك الجوكر أحمد فتحى ثلاثة أهداف حاسمة في تاريخه مع القلعة الحمراء فلقد صنعت له شعبية جارفة بين الجماهير العاشقة للون الأحمر نرصدها في السطور التالية..

*هدف التتويج بالدوري في شباك الطلائع

في الوقت الذي ظن فيه الجميع أن الإسماعيلي قد تُوج بشكل رسمي بدرع الدوري العام موسم 2009 في ظل تعثر الأهلي بالتعادل أمام طلائع الجيش حتى الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الجولة الأخيرة بالمسابقة، يتلاعب أحمد فتحى بدفاع الفريق العسكري ويسدد كرة يسارية قاتلة، تعلن عن مواجهة فاصلة بين الأحمر والدراويش، وتجدد آمال الأهلاوية في معانقة اللقب المفضل.

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نجح الجوكر بمهارة فردية رائعة عقب تلقيه تمريرة سحرية من زميله حسام عاشور، ليتوغل «فتحي» من الجهة اليمني مخترقا منطقة جزاء ودفاعات طلائع الجيش مراوغا بجسده وبالكرة قبل أن يودعها بيسراه قوية في شباك فريق الطلائع في الدقيقة الثالثة بعد التسعين من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وهو الهدف الذي فتح الطريق لفوز الاهلي في نهاية المباراة بنتيجة «3/1» ويقود الفريق لمباراة فاصلة أمام الإسماعيلي فاز بعدها فريق القلعة الحمراء ببطولة الدوري هذا الموسم، وكان لهدف «فتحي» القاتل بصمة قوية في الفوز بهذا اللقب وقتها.

*هدف التتويج بكأس مصر في شباك المصرى

سجل أحمد فتحى هدفاً منح الأهلي التتويج بالكأس عقب غياب دام 10 مواسم، في شباك المصري، في سيناريو دراماتيكي مع صافرة نهاية المواجهة، ليبقى اسم جوكر الأهلي محفورًا في عقول وقلوب أنصار الأهلي على مدار الدهر.

تقدم المصري بهدف للبديل عبدالله بيكا قبل نهاية الشوط الإضافي الأول، وتعادل البديل عمرو جمال قبل نهاية المباراة بثلاثة دقائق، قبل أن يحسم أحمد فتحي اللقب في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، مسجلا هدفاً ببطولة غالية عاندت المارد الأحمر سنوات طويلة .

*هدف القمة الأفريقية فى الزمالك

الأهلي يحقق الانتصار الأفريقي الأكبر فى تاريخ مواجهاته أمام الزمالك، وذلك بأربعة أهداف مقابل هدفين، بمنافسات دور المجموعات لرابطة دوري الأبطال نسخة 2013، واختتم أحمد فتحي رباعية أصحاب الرداء الأحمر وسجل هدفًا رائعًا مازال محفورًا فى قلوب أنصار قلعة التتش.

من ينسى تلك المباراة لفتحي؟ اللاعب صنع هدفين وسجل هدفا وقدم مباراة كبيرة للغاية، صنع فتحي هدف التعادل ضد الزمالك بعد تقدم الفريق الأبيض فى بداية المباراة، وصنع الهدف الثانى لأحمد عبد الظاهر وسجل هو الهدف الرابع الذى قضى على آمال الزمالك في تلك المباراة، التي كان فيها فتحي من أهم وأبرز نجومها .