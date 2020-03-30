شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف يقضى أليو بادجي مهاجم الأهلي أوقات فراغه فى حظر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أليو بادجي، مهاجم النادي الأهلي، صوراً عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، خلال تواجده فى حديقة منزله، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من الدول بسبب وباء كورونا العالمى.



اليو بادجي



بادجي مهاجم الاهلي

وكان السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلى قد نشر عبر حسابه الرسمى على انستجرام جانبا من التدريبات التى يؤديها فى منزله للحفاظ على لياقته البدنية وعلق قائلا، "فترة صعبة لكل شخص فى العالم، كل ما يمكننا القيام به هو التركيز على ما يمكننا السيطرة عليه، دعونا نبقى في المنزل من أجل سلامة الجميع ، لنصلي من أجل حماية الله، ولنتذكر المتضررين في صلواتنا".

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على صعيد آخر، بدأت جلسة لجنة التخطيط بالأهلي، برئاسة محسن صالح، مع أحمد فتحي نجم دفاع الفريق لحسم ملف تجديد عقده، الذى ينتهى مع النادى بنهاية الموسم الجارى، وكان مسئولو الأهلى قد أبلغوا أحمد فتحى ووكيله نادر شوقى بموعد الاجتماع ومكانه منذ عدة أيام.

وتعرض إدارة الأهلى على أحمد فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، وهو نفس البند الذى أكدت إدارة بيراميدز وضعه فى عقد الجوكر حال موافقته على التوقيع له، كما عرض الأهلى على أحمد فتحى التجديد لمدة موسمين، ويحاول اللاعب تقريب وجهات النظر مع الأهلى، خاصة أن رغبته الأولى هى استكمال مسيرته والاعتزال فى القلعة الحمراء شرط التوصل لصيغة اتفاق فيما يخص ملف تجديده.

وينتظر مسئولو الأهلى حسم ملف تجديد أحمد فتحي، خاصة بعدما تأجلت جلسة التجديد أكثر من مرة، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم هذا الملف حالياً مُستغلين فترة توقف الدورى بسبب انتشار فيروس "كورونا"، ويترقب الجميع فى الشارع الكروى المصر

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس آب لتأديته خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع رينيه فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامجا خاصا للاعبين تضمن إلزامهم بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على أداء تدريبات الجرى فى المنزل.